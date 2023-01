Konflikt in Nahost 42 Festnahmen nach Terroranschlag in Ost-Jerusalem

28. Januar 2023 | Quelle: dpa

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Bild: Bild: dpa

Nach einem Anschlag auf Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten hat Israel ein konsequentes Vorgehen angekündigt. Die Sicherheitskräfte würden „entschlossen und energisch gegen den Terror handeln und jeden Beteiligten an dem Anschlag erreichen”, teilte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant am späten Freitagabend mit. Sicherheitskräfte in Jerusalem und im Westjordanland seien bereits verstärkt worden.