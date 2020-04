Konflikt Iran erwidert Trumps Drohungen

Auch Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies Trumps Drohung zurück. „Die US-Soldaten haben an einem Ort, der 7000 Meilen von ihrem Zuhause entfernt ist, nichts zu suchen“, schrieb Sarif am Donnerstag auf Twitter. Die USA sollten die iranische Marine am Persischen Golf nicht provozieren.