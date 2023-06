Konflikt: Kämpfe im Sudan halten an - Friedensbemühungen festgefahren

Auch mehr als sieben Wochen nach Beginn der Kämpfe im Sudan ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Die zwei rivalisierenden Militärgruppen lieferten sich nach Angaben von Bewohnern auch am Dienstag schwere Gefechte in der Hauptstadt Khartum sowie im benachbarten Bahri. In Omdurman, das ebenfalls an Khartum grenzt, kam es in der Nacht den Angaben zufolge zu Straßenkämpfen rund um eine Kaserne.