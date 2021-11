Konflikt Kein Botschafter mehr: China straft Litauen wegen Taiwan-Streits ab

Im Streit über den Unabhängigkeitsanspruch Taiwans hat China seine diplomatischen Beziehungen zu Litauen herabgestuft. Das Außenministerium in Peking teilte am Sonntag mit, es werde keinen Botschafter mehr in die baltische Nation entsenden. Stattdessen werde China seine diplomatische Vertretung in Litauen künftig durch einen Geschäftsträger (chargé d'affaires) unterhalb der Botschafterebene regeln lassen.