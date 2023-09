Konflikt Mehr als 50 Tote nach andauernden Kämpfen im Osten Syriens

01. September 2023 | Quelle: dpa

Verletzte in einem Krankenhaus im syrischen Idlib. Auch in der Dair al-Saur-Region im Osten des Landes kommt es seit Tagen zu heftig Kämpfen. Bild: Bild: dpa

Bei Kämpfen im Osten Syriens sind Aktivisten zufolge seit Anfang der Woche mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen auch ein Kind und fünf weitere Zivilisten sein, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Demnach sollen bei den seit Sonntag anhaltenden Kämpfen zwischen den Kämpfern örtlicher arabischer Stämme und den von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) mindestens 58 weitere Menschen verletzt worden sein. Die Kämpfe in Dair al-Saur seien die schlimmsten seit Jahren in der Gegend, so die in London ansässige Beobachtungsstelle.