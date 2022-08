Konflikt mit China So wirtschaftsstark ist Taiwan

Taiwans Wirtschaft hat sich vor allem in den vergangenen Jahren stark entwickelt: Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Jahr 2021 sprunghaft um 5,9 Prozent von 669,25 auf 789,51 Milliarden US-Dollar – wäre Taiwan als selbstständiges Land anerkannt, würde es mit diesem BIP für 2021 erstmals in der Rangliste der größten Volkswirtschaften der Welt vertreten sein. Innerhalb Asiens zählt Taiwan bereits zu einem der Länder mit dem höchsten BIP. Im Vergleich des BIP pro Kopf mit den chinesischen Sonderwirtschaftszonen Macau und Hongkong ist das BIP pro Kopf Taiwans zwar deutlich geringer, aber gleichzeitig auch fast dreimal so hoch im Vergleich zur Volksrepublik China. So betrug das BIP pro Kopf in China 2021 rund 12.358 US-Dollar und in Taiwan 33.775 US-Dollar.