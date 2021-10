Konflikt mit China: Taiwan: Spannung mit China so groß wie seit 40 Jahren nicht mehr

Die Spannungen mit China haben sich nach Darstellung Taiwans verschärft und sind so groß wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Es bestehe die Gefahr, dass es über der Straße von Taiwan, einer wichtigen Schifffahrtsroute, zu einem versehentlich ausgelösten Beschuss komme, sagte Verteidigungsminister Chiu Kuo Cheng am Mittwoch im Parlament in Taiwans Hauptstadt Taipeh.