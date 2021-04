Konflikt mit Nordkorea: Südkorea fordert Unterstützung von China

Der Besuch solle so bald als möglich vorbereitet werden. Chung hatte sich zuvor mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Xiamen in der Volksrepublik getroffen. Der Besuch ist Teil der ersten Reise eines südkoreanischen Außenministers nach China seit 2017. Die Volksrepublik ist der wichtigste Verbündete der weitgehend isolierten Führung in Nordkorea.