Konflikt mit Russland Ukraine-Konflikt: Biden sagt Selenskyj in Telefonat Unterstützung zu

Am Dienstag hatte Biden mit Putin per Videokonferenz über den Konflikt gesprochen. Der US-Präsident drohte Putin bei dem Gespräch im Falle einer russischen Invasion mit „starken Wirtschaftsmaßnahmen“ der USA und ihrer europäischen Verbündeten und kündigte an, die Ukraine in einem solchen Fall noch weiter aufzurüsten und die Nato-Partner an der Ostflanke zu stärken.