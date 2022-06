Konflikt Neuer Raketenangriff aus Gaza – Israel greift Hamas-Ziele an

Erstmals seit fast zwei Monaten haben militante Palästinenser im Gazastreifen in der Nacht zum Samstag erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin nach Militärangaben Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas an. Es seien eine Waffenwerkstatt und drei Hamas-Militärposten angegriffen worden, teilte die Armee mit. Zuvor hatten in der israelischen Küstenstadt Aschkelon die Warnsirenen geheult. Den Angaben zufolge wurde das Geschoss von der Raketenabwehr abgefangen. Es gab keine Angaben zu möglichen Opfern auf beiden Seiten.