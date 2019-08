Konflikt: Putin kündigt nach US-Waffentest Antwort auf Augenhöhe an

Putin sagte, der Test am Sonntag sei mit einer Abschussvorrichtung durchgeführt worden, die denen geähnelt habe, die in einer US-Raketenabwehranlage in Rumänien installiert seien. Diese Anlage und eine angedachte ähnliche Anlage in Polen könnten mit Raketen bestückt werden, die für Ziele auf dem Boden vorgesehen seien, statt mit Abfangraketen, sagte der russische Präsident. „Wie könnten wir wissen, was sie in Rumänien und Polen stationieren – Raketenabwehrsysteme oder Angriffsraketensysteme mit einer erheblichen Reichweite?“, fragte er.