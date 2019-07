Konflikt: Russische Bodentruppen greifen scheinbar in Kämpfe in Syrien ein

Die russischen Bodentruppen eroberten gemeinsam mit den regulären syrischen Truppen die strategisch wichtigen Humaimat-Hügel im nördlichen Hama zurück, die vergangene Woche in die Hände der Rebellen gefallen waren. Mehrere vorherige Vorstöße der syrischen Armee dazu waren gescheitert. „Als die Regierungstruppen nicht vorankamen, hat Russland direkt eingegriffen, nachdem sie zuvor mehr als 200 Luftangriffe in der Gegend geflogen hatten“, sagte Mustafa. Vom Verteidigungsministerium in Moskau war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.