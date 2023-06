Konflikt: Taiwan: Elf chinesische Militärflugzeuge überqueren Grenzlinie

Die USA erkennen aus Rücksicht auf China zwar Taiwan nicht offiziell als unabhängig an, sie sind aber der engste politische Verbündete der Regierung in Taipeh. Sie haben sich seit 1979 der Verteidigungsfähigkeit des Inselstaates verpflichtet und sind sein größter Waffenlieferant. Am Donnerstag genehmigte das US-Außenministerium einen Verkauf von Munition und Logistikunterstützung an Taiwan. Die beiden Vereinbarungen haben ein Volumen von insgesamt bis zu 440 Millionen Dollar.