Konflikt Taiwans Präsidentin empfängt wieder US-Politiker: Neue Manöver Chinas

Die chinesische Seite sprach von einer weiteren „Provokation“ und kündigte neue Manöver um die demokratische Inselrepublik an, um den Druck auf Taiwan und die USA zu erhöhen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Wu Qian, sah einen „offenen Verstoß“ gegen die Vereinbarungen zwischen China und den USA und eine Verletzung der chinesischen Souveränität und territorialen Integrität. Die Visite sende ein „falsches Signal an die Unabhängigkeitskräfte“ in Taiwan.