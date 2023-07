Konflikt: US-Militär dringt auf Aufrüstung Taiwans

Vor dem Hintergrund des Anspruchs von China auf eine Vormachtstellung in der Region kündigte der General an, die Präsenz der US-Armee im asiatisch-pazifischen Raum zu überprüfen. Der Großteil der Soldaten ist derzeit in Nordostasien stationiert, darunter 28.500 in Südkorea und 56.000 in Japan. „Wir prüfen ernsthaft mögliche alternative Stützpunkte“, sagte Milley.