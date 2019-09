Konflikt: USA belegen Irans Raumfahrtprogramm mit Sanktionen

Gelegenheit für eine Annäherung der Konfliktparteien im Iran-Konflikt sieht Russlands UN-Botschafter in der anstehenden UN-Vollversammlung. Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump, seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani und anderen Regierungschefs „gibt uns eine Chance dafür, dass gewisse Dinge passieren“, sagte Wassili Nebensja am Dienstag in New York.