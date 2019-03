Konflikt: USA ziehen letzte Diplomaten aus Venezuela ab

Pompeo teilte mit, man freue sich auf die Rückkehr zu einem „freien und demokratischen Venezuela“. Der Minister wandte sich am Donnerstag auch in einer Videobotschaft an das Volk in Venezuela: Er versprach den Menschen in dem notleidenden Land humanitäre Hilfe und warf Maduro vor, Hilfslieferungen zu blockieren. Die USA würden mit Brasilien, Kolumbien und anderen Ländern in der Region zusammenarbeiten, um die Demokratie in Venezuela wiederherzustellen.