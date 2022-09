Konflikt: Wieder Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Gut eine Woche nach der von Russland vermittelten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan wird an der Grenze der beiden Ex-Sowjetrepubliken wieder geschossen. Die Regierungen in Jerewan und Baku beschuldigten sich am Freitag gegenseitig, dass das jeweils andere Militär zuerst das Feuer eröffnet habe.