Konflikte 27 Tote bei Explosion in pakistanischer Moschee

30. Januar 2023 | Quelle: dpa

In einer Moschee in der pakistanischen Großstadt Peschawar explodierte eine Bombe. Mindestens 27 Menschen wurden getötet. Bild: Bild: dpa

Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind am Montag in Pakistan mindestens 27 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete der Deutschen Presse-Agentur zudem von mehr als 140 Verletzten. Mehrere davon seien in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht worden.