Konflikte 30 Tote bei Explosion in pakistanischer Moschee

30. Januar 2023 | Quelle: dpa

In einer Moschee in der pakistanischen Großstadt Peschawar explodierte eine Bombe. Mindestens 27 Menschen wurden getötet. Bild: Bild: dpa

Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee in Pakistan sind mindestens 30 Menschen getötet und rund 150 Personen verletzt worden. Unter den Opfern seien viele Polizisten, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Explosion ereignete sich demnach während des Mittagsgebets in der Stadt Peschawar im Nordwesten des Landes in einer Sicherheitszone, in der sich viele Gebäude und Einrichtungen der Polizei befinden.