Konflikte Ärzte ohne Grenzen plant Ausweitung der Hilfe für den Sudan

27. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Mann geht an einem Haus in Khartum vorbei, das bei den jüngsten Kämpfen im Sudan getroffen wurde. Bild: Bild: dpa

Angesichts der anhaltenden Gewalt im Sudan plant die Organisation Ärzte ohne Grenzen eine Ausweitung der Hilfe. Notfallteams stünden bereit, in das umkämpfte Land am Horn Afrikas zu reisen, teilte die Organisation mit. Man stehe in engem Kontakt mit Krankenhäusern sowie sudanesischen Gesundheitsbehörden.