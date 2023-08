Konflikte Anzeichen für mögliche Annäherung Saudi-Arabiens mit Israel

Für einen möglichen Durchbruch, der dem „Wall Street Journal” zufolge in den nächsten 9 bis 12 Monaten zustandekommen könnte, gibt es aber noch viele offene Fragen und Hürden. Dazu zählt Israels rechtsreligiöse Regierung, in der Zugeständnisse an die Palästinenser nur sehr schwer durchsetzbar wären. Für ein US-Abkommen mit Riad wäre auch die Zustimmung des Senats in Washington nötig - was mit Blick auf Kritiker Saudi-Arabiens ebenfalls alles andere als sicher ist.