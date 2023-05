Konflikte Assad bei Arabischer Liga: Wiedersehen mit alten Freunden

19. Mai 2023 | Quelle: dpa

Mohammed bin Salman (l), Kronprinz von Saudi-Arabien, empfängt Syriens Präsidenten Baschar al-Assad. Bild: Bild: dpa

Es ist die nächste Stufe einer langsamen Rückkehr auf die diplomatische Bühne: Nach einem Jahrzehnt weitgehender Isolation hat Syriens Präsident Baschar al-Assad in Saudi-Arabien erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teilgenommen. Beim Gipfel der Arabischen Liga in Dschidda am Freitag sprach Assad von einer „historischen Gelegenheit” für die gesamte Region.