Am 25. Februar wählen rund 90 Millionen Wahlberechtigte einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Am 11. März wird zudem in den meisten Bundesstaaten gewählt. Da Nigerias amtierender Präsident Muhammadu Buhari nicht für eine dritte Amtszeit antreten kann, konkurriert sein Parteigenosse Bola Tibubu von der Partei der Fortschrittlichen (APC) gegen den früheren Vizepräsidenten Atiku Abubakar von der Demokratischen Volkspartei (PDP) und den Außenseiter Peter Obi von der Arbeitspartei.