Konflikte Besuch in heiklen Zeiten: Innenministerin Faeser in Türkei

22. November 2022 | Quelle: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist heute in die Türkei. Bild: Bild: dpa

Wenige Tage nach türkischen Luftangriffen in Syrien und dem Irak trifft Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Ankara ihren türkischen Kollegen Süleyman Soylu. Seit Sonntag fliegt die Türkei Angriffe auf Stellungen kurdischer Milizen, die sie für den Anschlag am 13. November in Istanbul verantwortlich macht. Auch wenn die Reise bereits vor den jüngsten Ereignissen geplant war, dürfte sie doch größtenteils in deren Zeichen stehen.