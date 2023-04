Konflikte Bundeswehr beginnt mit Evakuierung im Sudan

Bundeswehr und Auswärtiges Amt koordinierten am Sonntag gemeinsam eine laufende Evakuierungsoperation „für die Deutschen vor Ort in Abstimmung mit unseren Partnern“, schrieb das Verteidigungsministerium auf Twitter. „Unser Ziel ist, in dieser gefährlichen Lage in Sudan so viele Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen.“ Im Rahmen der Möglichkeiten sollen demnach auch EU-Bürger und weitere Staatsangehörige mitgenommen werden.