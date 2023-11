Konflikte Die Grenze erreicht: Besuch am Übergang Rafah

Seine zweite Fahrt über die Grenze machte Mamduh Chalil Abu Dschasar in diesem Krieg am Montag - zurück nach Gaza, denn er ist in Al-Arisch gestorben. Sein Sohn Hamada steht unter dem Torbogen des Grenzübergangs Rafah, neben ihm der neongelbe Krankenwagen mit der Leiche des Vaters. „Sein Wille war, in Gaza begraben zu werden”, sagt Hamada. „Weil er dort geboren wurde und weil seine Familie dort ist und weil er an seinem Land hing.” Dann fahren sie rein.