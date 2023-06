Konflikte Erdogan zieht Schwedens Nato-Beitritt bis Gipfel in Zweifel

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Trotz Bemühungen weiter uneinig in der Frage nach dem Nato-Beitritt Schwedens: Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, und Ulf Kristersson, Ministerpräsident von Schweden. Bild: Bild: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Zustimmung seines Landes zum Nato-Beitritt Schwedens bis zum kommenden Gipfel im Juli in Zweifel gezogen. „Schweden hat Erwartungen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns an diese Erwartungen halten”, sagte Erdogan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Schweden hofft, bis zum Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Vilnius Mitglied der Allianz zu werden.