Konflikte Erneute Luftangriffe im Sudan trotz Waffenruhe

25. April 2023 | Quelle: dpa

Ein zerstörtes Haus in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Bild: Bild: dpa

Trotz einer seit Mitternacht geltenden Waffenruhe ist es am Dienstag in der Hauptstadtregion des Sudans laut Medienberichten erneut zu Luftangriffen gekommen. Dabei soll die Stadt Omdurman, die unmittelbar an die Hauptstadt Khartum angrenzt, in den Fokus gerückt sein.