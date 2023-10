Konflikte Erste Sonderflüge für Deutsche aus Israel gelandet

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine Boeing 747 Jumbo-Jet der Lufthansa aus Tel Aviv rollt nach ihrer Landung zu ihrer Parkposition am Frankfurter Flughafen. Bild: Bild: dpa

Der erste Sonderflug der Lufthansa aus Israel ist am Donnerstagabend auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. An Bord sind 370 Deutsche. Die Sondermaschine war am Mittag in Tel Aviv gestartet. Busse standen in Frankfurt bereit, um die Menschen vom Rollfeld zu bringen. Eine zweite Maschine landete in München.