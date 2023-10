Konflikte Eskalation zwischen Israel und Hisbollah „unwahrscheinlich”

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Pro-iranische Hisbollah-Kämpfer legen während einer inszenierten Militärübung in einem Lager im südlibanesischen Dorf Aramta einen Eid ab. Bild: Bild: dpa

US-Geheimdienste haben eine militärische Eskalation zwischen der schiitischen Miliz Hisbollah im Libanon und dem israelischen Militär noch zu Beginn des Jahres als „unwahrscheinlich” eingeschätzt. Das berichtete die „Washington Post” am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Geheimdienstdokument aus dem Februar. Selbst in Zeiten erhöhter Spannungen hätten beide Seiten in der Vergangenheit das Ziel verfolgt, „Stärke zu demonstrieren und gleichzeitig eine Eskalation zu vermeiden”, hieß es.