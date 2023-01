Konflikte Ex-Nato-Chef: Taiwan ist ein „Leuchtturm der Freiheit”

Es ist die erste Visite eines früheren Nato-Generalsekretärs in der demokratischen Inselrepublik, die die kommunistische Führung in Peking als ihr Territorium beansprucht. „Ich bin hier in Taiwan, um meine starke Unterstützung für ihr Recht zu zeigen, über die Zukunft Taiwans selbst zu entscheiden”, sagte Rasmussen.