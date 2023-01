Konflikte FDP in Taiwan: China vor Folgen von Militäraktion warnen

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Die Delegation der FDP steht bei der Ankunft zu einem viertägigen Besuch in Taiwan zusammen. Bild: Bild: dpa

Zur Abschreckung von einem Einmarsch in Taiwan muss Chinas Führung aus Sicht des FDP-Vizevorsitzenden Johannes Vogel mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht werden. Nach einem Treffen einer FDP-Bundestagsdelegation mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag in Taipeh sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur: „Die internationale Gemeinschaft muss im Sinne einer Politik der Abschreckung deutlich machen, was passieren kann, um China klar zu machen, dass sich eine solche Eskalation verbietet.”