Konflikte Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan - UN-Sicherheitsrat berät

25. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Mann blickt auf die Stadt Khartum, wo infolge von Kämpfen schwarzer Rauch aufsteigt. Bild: Bild: dpa

Im von tagelangen Kämpfen erschütterten Sudan ist um Mitternacht eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es in der Nacht zu Dienstag zunächst nicht, aufgrund jüngster Erfahrungen herrschte jedoch Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Der UN-Sicherheitsrat will in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage im Sudan beraten - Diplomatenkreisen zufolge wahrscheinlich in öffentlicher Runde am Abend gegen 21:00 Uhr (MESZ).