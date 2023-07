Am Abend traf er nach Angaben seines Büros dazu Regierungschef Benjamin Netanjahu. Anschließend wollte er auch mit den Oppositionsführern Jair Lapid und Benny Gantz zusammenkommen. „Eine Einigung muss erzielt werden”, forderte Herzog. Das Parlament in Jerusalem begann am Sonntag eine Marathonsitzung, um über ein Kernelement der umstrittenen Pläne abschließend zu beraten. Möglicherweise wird schon an diesem Montag darüber abgestimmt.