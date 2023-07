Konflikte Israel: Parlament befasst sich mit Gesetz zum Justizumbau

22. Juli 2023 | Quelle: dpa

Tausende israelische Demonstranten marschieren entlang einer Autobahn, um gegen die geplante Justizreform der Regierung zu protestieren. Bild: Bild: dpa

In Israel treibt die Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trotz Kritik im In- und Ausland den Umbau der Justiz voran. Die rechtsreligiöse Regierung legt einen Kernteil ihrer höchst umstrittenen Pläne an diesem Sonntag in Jerusalem dem Parlament vor. Die Beratung über den Gesetzentwurf beginnt um 09.00 Uhr (MESZ). Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montagnachmittag gerechnet.