Konflikte Israelischer Soldat bei Auto-Attacke getötet

31. August 2023 | Quelle: dpa

Israelische Sicherheitskräfte inspizieren den Schauplatz einer mutmaßlichen Auto-Attacke. Bild: Bild: dpa

Bei einer Auto-Attacke sind am Donnerstag nach Militärangaben ein israelischer Soldat getötet und drei weitere Soldaten verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich demnach an einer Straßensperre zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Ein palästinensischer Lastwagenfahrer habe an der Sperre beschleunigt und gezielt eine Gruppe von Soldaten angefahren, die nach Dienstende auf dem Heimweg waren. Der 41 Jahre alte Attentäter, der den Angaben zufolge über eine Arbeitsgenehmigung in Israel verfügte, sei daraufhin erschossen worden.