Konflikte Israels Armee zerstört Haus von Attentäter nahe Nablus

08. August 2023 | Quelle: dpa

Menschen stehen in den Überresten der zerstörten Wohnung. Bild: Bild: dpa

Die israelische Armee hat nahe Nablus im Westjordanland das Haus eines Palästinensers zerstört, der vor sechs Monaten zwei Israelis getötet hatte. Das Militär teilte am Dienstag mit, bei dem Einsatz in der Nacht sei es zu Konfrontationen mit Einwohnern des Flüchtlingslagers gekommen. Diese hätten Steine und Sprengsätze auf die Truppen geworfen sowie Reifen in Brand gesetzt.