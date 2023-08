Konflikte Israels Verteidigungsminister warnt Hisbollah scharf

08. August 2023 | Quelle: dpa

Im Kriegsfall «werden wir nicht zögern, unsere ganze Stärke einzusetzen», sagt Israels Verteidigungsminister Joav Galant. Bild: Bild: dpa

Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat am Dienstag gewarnt, man werde das Nachbarland Libanon im Fall eines neuen Kriegs mit der dort aktiven Hisbollah-Miliz „in die Steinzeit zurückversetzen”. Galant reagierte mit diesen Äußerungen auf wachsende Spannungen in der Grenzregion in den vergangenen Wochen.