Konflikte Jemen: Kriegsparteien beginnen Gefangenen-Austausch

Zwei Flugzeuge aus der von der Regierung kontrollierten Hafenstadt Aden mit insgesamt 249 Menschen an Bord seien auf dem Weg in die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Hauptstadt Sanaa. Zwei weitere Maschinen, die 69 ehemalige Gefangene transportieren, hätten zudem Sanaa Richtung Aden verlassen. Der Einigung auf den Gefangenenaustausch waren Verhandlungen unter Aufsicht der Vereinten Nationen in Genf vorausgegangen.