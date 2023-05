Kissinger, der an diesem Samstag 100 Jahre alt wird, fügte hinzu: „Damit begann eine Reihe von Ereignissen, die in dem Krieg kulminiert sind.” Er sprach in dem Interview von einem „höchst rücksichtslosen” Angriffskrieg Russlands unter Präsident Wladimir Putin. „Der Krieg selbst und die Kriegsführung sind höchst rücksichtslos, der Angriff muss zurückgeschlagen werden, und ich befürworte den Widerstand der Ukrainer und des Westens.” Russland dürfe nicht gewinnen. Er sei aber weiterhin der Auffassung, „dass es nicht weise war, die Aufnahme aller Länder des ehemaligen Ostblocks in die Nato mit der Einladung an die Ukraine zu verbinden, ebenfalls der Nato beizutreten”.