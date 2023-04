Konflikte Konfrontationen auf dem Tempelberg - Raketenalarm in Israel

05. April 2023 | Quelle: dpa

Israelische Polizisten eskortieren eine Gruppe jüdischer Männer zum Tempelberg, auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. Bild: Bild: dpa

Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem sind mehrere Menschen verletzt worden. Dutzende Palästinenser hätten sich in der Moschee auf dem Tempelberg verbarrikadiert, meldeten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei in der vergangenen Nacht. Die Polizei habe Blendgranaten eingesetzt, Palästinenser hätten Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen.