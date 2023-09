Konflikte Libyens Ministerpräsident lehnt Normalisierung mit Israel ab

01. September 2023 | Quelle: dpa

Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba - das Land erkennt Israel nicht als Staat an. Bild: Bild: dpa

Libyens Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba hat ein politisch heikles Treffen seiner Außenministerin mit ihrem israelischen Amtskollegen scharf kritisiert. Es werde eine „harte Reaktion” darauf geben, eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel lehne er in jeder Form ab, sagte Dbaiba bei einer Kabinettssitzung in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Die beiden Länder unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen, Libyen erkennt Israel nicht einmal als Staat nicht an.