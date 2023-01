Konflikte Mehrere Tote durch Schüsse in Ost-Jerusalem

27. Januar 2023 | Quelle: dpa

Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens steigen Feuer und Rauch auf. Bild: Bild: dpa

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach am Freitagabend von einem Anschlag mit acht Toten, der Rettungsdienst nannte fünf Tote.