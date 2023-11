Konflikte Nach langem Warten - Hisbollah-Chef Nasrallah hält Rede

Auf eine Kriegserklärung an Israel verzichtete der Schiitenführer trotz aller Befürchtungen am Ende doch. Denn die brauche es nicht, da die Schiitenmiliz mit den Gefechten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet bereits in den Kampf eingestiegen sei. Auch an weiteren Drohungen mangelte es nicht: „Alle Optionen sind auf dem Tisch”, sagte Nasrallah. „Alle Möglichkeiten an unseren libanesischen Fronten sind in Reichweite.” Seine Anhänger jubeln und klatschen. Der eine oder andere verdrückte gar Tränen der Freude.