Konflikte Neue Bündnisse, alte Feindschaften: Gaza und der Nahe Osten

Im Libanon sitzt mit der vom Iran unterstützten Hisbollah ein erklärter Erzfeind Israels. Die Schiitenorganisation hat eine Art Staat im Staat aufgebaut und ist deutlich mächtiger als Hamas. Ihr Ziel und Auftrag: der Widerstand gegen Israel. Seit Beginn des Krieges kommt es auch an der israelisch-libanesischen Grenze immer wieder zu Beschuss, der auf beiden Seiten Todesopfer gefordert hat. Eine Eskalation ist nicht auszuschließen. Denn die Hisbollah unterhält enge Verbindungen zur Hamas und hat sich klar an der Seite des „palästinensischen Widerstands” positioniert. Einen Krieg würde das Land, gelähmt von einem Machtvakuum an der Staatsspitze und einer massiven Wirtschaftskrise, in eine noch tiefere Krise stürzen.