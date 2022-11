Konflikte Nordkorea feuert Rakete ab - Dringlichkeitssitzung

Außenministerin Choe Son Hui hatte am Donnerstag mit „heftigeren militärischen Gegenaktionen” gegen Pläne der USA gedroht, ihre Militärpräsenz in der Region zu verstärken. Choe spielte auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Kishida und Yoon am vergangenen Sonntag an. Bei dem Dreier-Treffen am Rande des Gipfels des südostasiatischen Staatenverbundes Asean in Kambodscha hatte Biden die Entschlossenheit seines Landes betont, die „erweiterte Abschreckung” zu verstärken. Darunter verstehen die USA die „volle Bandbreite” ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas und Japans - einschließlich Atomwaffen.