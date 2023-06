Konflikte Nordkorea: Gescheiterter Satellitenstart schwerster Fehler

19. Juni 2023 | Quelle: dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. Dieses Foto wurde von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht eindeutig verifiziert werden. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat den gescheiterten Start eines eigenen Satelliten für die militärische Aufklärung vor knapp drei Wochen als die schwerwiegendste Fehlleistung in der ersten Jahreshälfte bezeichnet. In einem Bericht an das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei seien die zuständigen Beamten „bitterlich kritisiert” worden, berichteten die Staatsmedien. Sie hätten die Vorbereitungen für das Vorhaben in verantwortungsloser Weise vorangetrieben. Ein neuer Startversuch müsse in naher Zukunft erfolgen.