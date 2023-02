Konflikte Nordkorea-Raketen: Japan will UN-Sicherheitsratssitzung

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Eine Nachrichtensendung, zu sehen auf einem Bildschirm im Bahnhof von Seoul, zeigt das Archivbild eines nordkoreanischen Raketenstarts. Bild: Bild: dpa

Nach dem wiederholten Abschuss von Raketen durch Nordkorea will Japan eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragen. Das erklärte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag vor Reportern an seinem Amtssitz.