Konflikte Nordkorea testet erneut Raketen

03. November 2022 | Quelle: dpa

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (l) spricht während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) im Präsidialamt. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach japanischen Informationen erneut drei ballistische Raketen getestet, von denen eine über dem Japan-Meer vom Radar verschwand. Das teilte die Regierung in Tokio am Donnerstag mit. Sie korrigierte damit anfängliche Angaben, wonach die erste nordkoreanische Rakete erneut über Japan hinweggeflogen sei. Es haben keine Schäden in Japan durch die Raketen gegeben. Die Bewohner in einigen nordöstlichen und zentraljapanischen Präfekturen waren zuvor aufgerufen worden, zur Sicherheit in ihren Häusern zu bleiben.